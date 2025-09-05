Una madre denunció y la Policía recuperó una moto robada en Villa Mercedes

Este jueves 4 de septiembre, efectivos de la Comisaría Seccional 30° de Villa Mercedes lograron recuperar una motocicleta robada gracias a la denuncia de una mujer de 47 años, quien llamó al 911 para informar la situación.

La mujer manifestó que su hijo de 15 años, tras permanecer tres días ausente, regresó a su domicilio ubicado en calle Justo Daract al 1200 conduciendo una motocicleta 110 cc negra con azul, sin plásticos ni dominio.

Al ser consultado por los uniformados, el adolescente reconoció que el rodado había sido sustraído días atrás por un sujeto en otro sector de la ciudad, y que él lo había recibido a cambio de una bicicleta.

La motocicleta fue secuestrada preventivamente y trasladada a sede policial. Posteriormente se confirmó que tenía pedido de secuestro por robo, emitido por la Comisaría Seccional 36°.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Gisela Milstein, se ordenó que la moto sea entregada a dicha dependencia para continuar con las actuaciones correspondientes.