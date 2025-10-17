Una escuela de Villa Mercedes prohibirá el uso de celulares desde 2026

La Escuela Asistencial N°33 “Gobernador Dr. Carlos Alric” de Villa Mercedes emitió un comunicado en el que adelantó medidas para el ciclo lectivo 2026. Entre los puntos más relevantes, la institución informó que el uso del uniforme será obligatorio y que estará prohibido el ingreso con teléfonos celulares.

Desde la dirección señalaron que estas disposiciones apuntan a reafirmar el compromiso con el respeto, la convivencia y la igualdad entre los estudiantes.

En relación a la medida sobre los dispositivos móviles, especialistas en educación valoraron la iniciativa y expresaron su apoyo, destacando que la prohibición podría favorecer la atención en clase y reducir los conflictos interpersonales. Además, señalaron que esperan que la medida sea replicada en otros establecimientos del sistema educativo provincial.

La institución cerró su comunicado reafirmando la intención de iniciar el próximo año escolar en un entorno más ordenado, participativo y respetuoso.