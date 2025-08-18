La Comisaría Seccional 36° informó que este lunes, cerca de las 2:30 de la madrugada, se produjo un accidente de tránsito en Villa Mercedes.

Por motivos que aún se investigan, una camioneta Toyota Hilux cayó a un canal de riego ubicado sobre calle Maipú, pasando calle Vinuesa, quedando volcada sobre su costado izquierdo.

El vehículo era conducido por un joven de 19 años, acompañado por una joven de la misma edad. Ambos resultaron con lesiones de distinta consideración, por lo que fueron asistidos en el lugar por personal médico del Sempro y luego trasladados al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir atención más compleja.

Según precisaron fuentes policiales, al conductor no se le pudo realizar el test de alcoholemia debido al estado de shock en el que se encontraba tras el siniestro.