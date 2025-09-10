Una adolescente armada se atrincheró en una escuela de Mendoza

Una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma de fuego en la Escuela 4-042 “Marcelino H. Blanco”, ubicada en la localidad de La Paz, Mendoza, y efectuó al menos tres disparos al aire. El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles y generó un fuerte despliegue de seguridad en la zona.

Según informó Noticias Argentinas, la joven ingresó armada al establecimiento y se encerró dentro del edificio. De acuerdo a MDZ, el arma utilizada sería una pistola calibre 9 milímetros que pertenece a su padre, efectivo policial. En un primer momento se indicó que pertenecía a la fuerza de Mendoza, aunque otras versiones sostienen que sería de la Policía puntana.

Por el momento no se registraron heridos y se desconocen las causas que motivaron el accionar de la alumna. En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Mendoza, junto con integrantes de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). Además, se aguarda la presencia de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar y de especialistas del Ministerio de Seguridad para intervenir en la situación.