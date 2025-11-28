Un villamercedino ganó más de $38 millones en el Loto Plus

Un apostador de Villa Mercedes se convirtió en el nuevo millonario tras acertar la modalidad “Sale o Sale” del Loto Plus, llevándose un premio de $38.037.807,16.

La jugada ganadora fue realizada en la Agencia 158-000 “La Taba”, ubicada en Juan Llerena 66, en pleno centro de la ciudad. Según detalló Lotería de San Luis, al tratarse de un premio con cinco aciertos, el agenciero no recibe “premio estímulo”.

El sorteo correspondió al Concurso N° 3.833, realizado el sábado por la noche, y tuvo un único ganador en toda la Argentina dentro de esta modalidad.

El Loto Plus se sortea todos los miércoles y sábados a las 22:00, y el próximo sorteo tendrá un pozo estimado en $25.414.000.000.

El valor de cada apuesta es de $2.500, disponible en todas las agencias de Lotería de San Luis.