Un temporal de lluvia y granizo sorprendió este martes a Villa Mercedes

Un temporal de lluvia y fuerte caída de granizo se registró durante la tarde de este martes en distintos sectores de Villa Mercedes, generando sorpresa entre los vecinos por la intensidad del fenómeno.

Según las estimaciones de la Red de Estaciones Meteorológicas, las precipitaciones estaban previstas para el miércoles, sin embargo se adelantaron varias horas, alcanzando tanto a Villa Mercedes como a la ciudad de San Luis.

En la zona céntrica, la lluvia fue abundante y estuvo acompañada por una importante caída de piedras, mientras que el cambio de condiciones climáticas se dio en un contexto regional marcado también por la caída de un rayo a unos 4 kilómetros de La Carolina.

Hasta el momento, no se reportaron daños oficiales, aunque se recomienda circular con precaución y mantenerse atentos a los próximos informes meteorológicos.