Un sacerdote DJ impactó en redes con un remix del papa Francisco

Un religioso volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras viralizarse una singular mezcla musical presentada en un festival. Se trata del padre Guilherme Peixoto, sacerdote portugués reconocido mundialmente por su propuesta que combina música electrónica y fe católica.

En esta oportunidad, Peixoto presentó un remix construido a partir de fragmentos del discurso que el papa Francisco brindó durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013. En la pista se escucha la frase: “Jueguen adelante siempre. Construyan un mundo mejor”, palabras que cobraron especial relevancia tras el fallecimiento del Pontífice en abril de este año.

El set formó parte del Dreafields 2025 y cautivó a todas las edades

Desde su cuenta de Instagram, @padre.guilherme expresó: “Música electrónica, fe y unidad en una noche que pasará a la historia”. El fragmento forma parte de su presentación en el festival Dreafields 2025, donde su propuesta despertó interés tanto en jóvenes como en adultos.

El sacerdote sostiene que la música electrónica puede ser una vía para transmitir valores y acercar la fe a las nuevas generaciones. En sus propias palabras: “Si un sacerdote puede ser DJ, también es posible disfrutar de los festivales y mantener la fe”, un mensaje que busca inspirar a vivir la espiritualidad desde una mirada contemporánea y accesible.