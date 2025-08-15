Este viernes, cerca de las 8:35 de la mañana, un Renault Sandero negro que circulaba en sentido este-oeste por la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 770, protagonizó un insólito accidente.

La conductora, una mujer de 30 años, chocó contra un puma que cruzó de forma repentina la calzada. El impacto provocó que perdiera el control del vehículo, el cual terminó volcando y quedó invertido a un costado de la ruta.

En el automóvil viajaban otras dos mujeres, quienes, al igual que la conductora, resultaron ilesas, según constató el personal médico presente.

El tránsito fue regulado por la Policía Caminera, mientras una grúa del Ente de Control de Rutas retiró el vehículo, que quedó a resguardo en el Peaje La Cumbre. En las tareas de asistencia también participó personal de la Comisaría 5ª.