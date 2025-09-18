Un policía evitó que un joven atentara contra su vida en la Autopista 25 de Mayo

Durante la mañana del miércoles 17 de septiembre, la rápida intervención de un efectivo de la Policía de San Luis evitó que un joven de 18 años se quitara la vida a un costado de la Autopista 25 de Mayo, en inmediaciones de la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria”.

Según fuentes policiales, el muchacho se dirigió al lugar tras una discusión familiar y, desde allí, llamó a su madre para comunicarle sus intenciones. La mujer, junto a otro hijo, acudió de inmediato.

En ese momento, un policía de Infantería que circulaba en su vehículo particular advirtió la situación, se detuvo y logró intervenir junto a la madre y el hermano del joven, evitando el desenlace.

Posteriormente, se solicitó asistencia médica al 911. Personal del Sempro acudió al sitio y trasladó al joven primero a un centro de salud para estudios médicos, y luego al Hospital de Salud Mental, donde recibió la atención y contención profesional necesarias.

⚠️ Si vos o alguien cercano atraviesa una crisis, pedí ayuda de inmediato al 911.