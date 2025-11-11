Un pintor cayó desde un andamio tras recibir una descarga eléctrica

Ocurrió esta mañana en la intersección de Pringles y Lavalle. Un joven de 22 años resultó herido tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de pintura en el frente de una vivienda.

Según informaron testigos, el trabajador se encontraba sobre un andamio a unos cinco metros de altura cuando recibió la descarga, lo que provocó su caída al suelo.

Minutos después, una unidad del SEMPRO llegó al lugar y trasladó al joven al Hospital “Juan Domingo Perón”, donde ingresó consciente y en observación.

Efectivos policiales realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente y si se cumplían las medidas de seguridad en el sitio de trabajo.

Ampliaremos