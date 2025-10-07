Un obrero murió tras recibir una descarga eléctrica en una obra en construcción

Un obrero murió este martes por la mañana luego de recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una construcción ubicada sobre calle Almirante Brown al 900, entre Estado de Israel y avenida Italia, detrás de la Universidad Nacional de San Luis.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:50, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el accidente. Al llegar al lugar, personal policial y médico constató que dos trabajadores habían resultado afectados por la descarga.

Uno de ellos fue hallado inconsciente, y pese a los intentos de reanimación cardiopulmonar (RCP), los profesionales confirmaron su fallecimiento en el lugar.

El segundo obrero sufrió lesiones en manos y pies y fue trasladado en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para recibir atención especializada.

En el sitio trabajan efectivos policiales y personal de Bomberos, quienes llevan adelante las tareas periciales para determinar las causas del trágico accidente.