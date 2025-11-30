Un músico villamercedino presentó un tema que aborda teorías sobre la manipulación del clima

El músico Lucas “El Loco” Romero, integrante de Loco Swing, presentó en FM Mega 97.5 de Villa Mercedes un adelanto de su nuevo material artístico, una producción que —según explicó— aborda temas vinculados a la manipulación climática, las teorías de la conspiración y lo que él describe como un “despertar de conciencia”.

Durante la entrevista con el periodista Marcelo Muñoz, Romero detalló que trabaja junto al productor musical Sebastian Volpi, desde Santa Fe, en una placa conceptual donde cada canción busca “generar reflexión” en el público. Afirmó que estas propuestas se inspiran en debates actuales sobre geoingeniería, “programación cognitiva” y teorías de manipulación social difundidas en distintos ámbitos culturales.

El músico anticipó que lanzará un tema por semana y que el proyecto completo estará grabado en 432 hertz, una frecuencia alternativa a la afinación estándar de 440 hertz. Según su interpretación, esas variaciones “influyen en la vibración emocional de las personas”.

En este marco, Romero presentó una versión en cuarteto de “El Rebelde”, clásico de La Renga, que será parte de la producción. Además adelantó que la placa incluirá composiciones propias que, según él, abordan cuestiones como la política, la religión, la salud, la industria musical y los cambios sociales de los últimos años.

El músico sostuvo que su objetivo es “plantar una semilla” y que cada oyente “saque sus propias conclusiones”. Aseguró también que su trabajo surge tras años de estudio, investigaciones personales y participación en charlas y conferencias vinculadas a estos temas.

Muñoz destacó que la entrevista será el inicio de una serie de conversaciones futuras para profundizar en las distintas temáticas que Romero propone desde su nuevo proyecto artístico.