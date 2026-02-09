Un menor de 17 años intentó robar una caja de herramientas y fue retenido por vecinos

Un adolescente de 17 años fue demorado este domingo 8 de febrero por la tarde en la ciudad de Villa Mercedes, tras ser sorprendido intentando sustraer una caja de herramientas del interior de un vehículo estacionado.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes acudieron al lugar luego de recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales. Según informaron, el hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Sargento Baigorria y Pescadores, donde un grupo de personas había retenido al menor hasta la llegada de la Policía.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con el damnificado, un hombre de 36 años, quien manifestó lo ocurrido y confirmó que logró recuperar la caja de herramientas que había sido sustraída.

Posteriormente, el adolescente fue puesto al resguardo por personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.