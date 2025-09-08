Un joven recibió una descarga eléctrica tras la caída de un poste en el paraje San Pedro

Un joven de 28 años sufrió un accidente este domingo por la noche en el paraje San Pedro, cuando un poste de alumbrado público cayó sobre él mientras circulaba a caballo por una zona rural.

El impacto no solo le provocó un golpe, sino también una descarga eléctrica.

Según informaron fuentes cercanas, el herido fue trasladado en primera instancia por sus familiares al centro de salud de La Calera, donde recibió las atenciones médicas iniciales.

Posteriormente, una ambulancia del Sempro lo derivó al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis, donde permanece bajo observación y con asistencia más especializada.