Un joven fue sorprendido por la Policía cuando intentaba robar un colectivo

En la madrugada del martes 23 de septiembre, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un joven de 24 años en la ciudad de Villa Mercedes, tras ser sorprendido cuando intentaba sustraer elementos de un colectivo estacionado.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Zavala Ortiz y avenida Mitre, luego de que el Centro de Operaciones Policiales emitiera una alerta. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que la puerta del rodado estaba sin medidas de seguridad y, tras patrullar la zona, hallaron al sospechoso escondido debajo del vehículo.

Según informaron fuentes policiales, el joven había cortado el cableado eléctrico del colectivo. En presencia de un testigo, se le secuestró un cuchillo tipo tramontina que llevaba consigo.

En el sitio también se hicieron presentes el chofer del colectivo, un hombre de 60 años, y la propietaria de la empresa, de 58 años. Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la Comisaría Seccional 9°.