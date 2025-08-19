Durante la mañana del martes 19 de agosto, efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron un procedimiento en la ciudad de Villa Mercedes, que culminó con la demora de un joven de 23 años.

El operativo comenzó tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, luego de que vecinos advirtieran el ingreso de un individuo a una vivienda sin moradores, en inmediaciones de 3 de Febrero y Sallorenzo.

Con las características aportadas, los uniformados patrullaron la zona y encontraron al sospechoso en un descampado cercano. Al intentar identificarlo, el joven intentó huir y arrojó varios objetos, pero fue interceptado en la intersección de General Mulleady y Dársena.

En la requisa, los policías secuestraron tres reflectores de distintos tamaños, elementos presuntamente vinculados al ilícito.

Finalmente, el joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 12°, mientras que los objetos quedaron bajo resguardo preventivo.