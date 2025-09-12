Un joven fue demorado por robar ropa de una vivienda

Este jueves 11 de septiembre, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un joven de 19 años en Villa Mercedes tras ser señalado por un hurto en una vivienda ubicada sobre calle General Paz al 2200.

Según informó la Policía, una vecina de 37 años denunció que el sujeto había sustraído prendas de vestir que se encontraban colgadas en el patio de su casa. Minutos después, trascendió que el joven intentó ofrecer las prendas en venta en la zona.

Con los datos aportados, los uniformados realizaron un recorrido por la misma calle y, a la altura del 2000, lograron interceptarlo. El individuo llevaba consigo un bolso con las prendas sustraídas.

Finalmente, fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9° para continuar con las actuaciones correspondientes.