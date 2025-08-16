En la madrugada de este viernes, personal de la División Patrulla de Aproximación Ciudadana (P.A.C.) intervino en un hecho registrado en la intersección de Urquiza y Balcarce, en Villa Mercedes, donde un joven de 20 años fue sorprendido dañando la puerta de vidrio del local “The Rose”.

Al ser identificado, intentó escapar a pie y fue interceptado en General Paz al 500. Según informó la Policía, el joven se resistió al procedimiento, agredió a un efectivo y lanzó amenazas de muerte. Una vez reducido, continuó con conductas violentas e incluso se autolesionó contra la vereda, lo que obligó al uso de esposas reglamentarias.

Horas más tarde, una mujer de 35 años denunció daños en su comercio “Pilates”, ubicado en Las Heras 573. Gracias a registros fílmicos aportados por un vecino, se estableció que el mismo joven estaría vinculado con este segundo hecho.

El sujeto permanece demorado en la Comisaría Seccional 8.ª por averiguación de antecedentes y medios de vida, con intervención de la fiscal de turno, Dra. Andrea Court.