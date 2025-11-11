Un joven apuñaló a su madre en Santa Rosa del Conlara

Este domingo 9 de noviembre por la tarde, efectivos de la Comisaría Seccional 26° de Villa de Merlo y del Comando Radioeléctrico de la UROP N°6 intervinieron ante un grave episodio ocurrido en un domicilio de la calle Palo Azul del barrio Estación Conlara, cercano a la localidad de Santa Rosa del Conlara.

Según informaron fuentes policiales, un joven de 20 años habría agredido con un cuchillo a su madre de 41 años, provocándole una herida por la espalda. En el lugar se encontraba también el abuelo del agresor, de 65 años, quien intentó intervenir y forcejeó con el joven, que luego se dio a la fuga.

La víctima fue asistida por personal médico y trasladada primero al Hospital de Santa Rosa del Conlara, y posteriormente derivada al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo, para recibir una atención más compleja.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual y Adultos Mayores de la Tercera Circunscripción Judicial, el joven fue demorado y trasladado al hospital merlino por protocolo médico, donde permanece internado con custodia policial bajo control psiquiátrico.

Las tareas investigativas y pericias continúan a cargo del personal policial para determinar las circunstancias del hecho.