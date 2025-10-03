Un joven amenazó a la policía con un cuchillo y quedó detenido

Durante la tarde del jueves 2 de octubre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un joven de 21 años en un procedimiento realizado en las calles Suipacha y Ameghino, en Villa Mercedes.

Los policías patrullaban la zona cuando el individuo adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de los uniformados. Pese a la voz de alto, el sujeto desobedeció y comenzó a insultar a los efectivos.

En ese momento, sacó de entre sus prendas un cuchillo tipo serrucho, con el cual lanzó amenazas desde la distancia. Ante la situación, los motoristas lograron interceptarlo y reducirlo, procediendo al secuestro del arma blanca.

El joven fue finalmente trasladado a la Comisaría Seccional 8ª para continuar con las actuaciones correspondientes.