Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en una pelea familiar

La Justicia imputó a Franco Daniel Páez y César Antonio Páez por tentativa de homicidio calificado con arma de fuego, tras un violento hecho ocurrido el pasado 14 de septiembre, en horas de la madrugada, en un barrio de Villa Mercedes.

La víctima, un familiar de los acusados cuya identidad no fue revelada, fue herida de gravedad con un disparo en el abdomen y se encuentra en terapia intensiva, en coma inducido y con pronóstico reservado.

Según la teoría de la Fiscalía, Franco Páez habría llegado armado junto a su hermano y otra persona —actualmente prófuga— y, tras una riña, efectuó varios disparos con un arma calibre 22 largo.

El imputado luego se presentó espontáneamente en la comisaría, mientras la investigación también evalúa posibles represalias por parte de allegados de la víctima contra la vivienda de los Páez.

La Defensa planteó que se trató de una pelea entre dos familias y pidió incorporar nuevas pruebas, incluyendo revisaciones médicas y peritajes en el domicilio de los acusados.

El juez de Garantía Nº1, Alfredo Cuello, aceptó los cargos y otorgó una prórroga de detención por ocho días. La situación procesal de los hermanos será definida el 25 de septiembre.