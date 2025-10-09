Un hombre fue enviado al penal por un violento robo en un bar de la ciudad

El Juzgado de Garantía N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Antonella Panero (jueza subrogante), ordenó este miércoles 8 de octubre la prisión preventiva por 30 días para un hombre de 40 años, imputado en una causa caratulada como “Averiguación robo calificado”. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 1, dirigida por el Dr. Maximiliano Bazla Cassina.

El hecho ocurrió el domingo 5 de octubre a la madrugada, cuando una mujer de 38 años denunció que el acusado ingresó armado con un cuchillo al restobar pool familiar, ubicado en calle Belgrano al 200 de Villa Mercedes. Según el parte policial, el individuo amenazó a la hija de la dueña colocándole el arma blanca en el cuello y robó varios elementos, entre ellos una cuchilla tipo carnicero, una campera, una batidora, una mini pimer y una pava eléctrica.

Tras un rápido operativo policial, efectivos de la Comisaría Seccional 8° inspeccionaron el lugar, relevaron cámaras públicas y privadas y lograron identificar al sospechoso, quien fue demorado horas más tarde en la vía pública por orden del fiscal Bazla.

Luego de la audiencia de formulación de cargos, el hombre fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirá la medida preventiva mientras avanza la investigación.