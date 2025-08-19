Este lunes 18 de agosto por la noche, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento en la ciudad de Villa Mercedes, donde demoraron a un hombre de 38 años acusado de sustraer cables.

La alerta llegó al Centro de Operaciones Policiales, que informó sobre un hecho en el predio de la Dirección Nacional de Vialidad, ubicado en inmediaciones de la Ruta Nacional 8 y la Autopista de las Serranías Puntanas. Allí, el sujeto había sido reducido por efectivos de la Policía Federal, que realizaban tareas de vigilancia en la zona.

Durante la requisa, los uniformados hallaron una bolsa con cables de distintos tamaños, tres cuchillos y una pinza. Según indicaron fuentes federales, el individuo habría cortado cables de un pilar de luz que iluminaba la parte posterior del predio.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 11°, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.