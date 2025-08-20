Un hombre de 64 años falleció mientras jugaba al fútbol en la Villa Deportiva

Este miércoles 20 de agosto, alrededor de las 16:30, efectivos de la Comisaría Seccional 38° acudieron a la Villa Deportiva, en calle Prof. Faustino Berrondo 550 de la ciudad de San Luis, tras recibir el aviso de que una persona se había descompensado en una de las canchas.

Según informaron, un hombre de 64 años se desvaneció mientras jugaba un partido y cayó al suelo. Minutos después, arribó personal médico del Sempro, quienes constataron su fallecimiento.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de turno, a cargo de la Dra. Antonella Romagnoli, desde donde se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial para continuar con las diligencias correspondientes.