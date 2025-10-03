Un hombre de 29 años fue detenido por robar chapas

El pasado 30 de septiembre, una mujer de 81 años denunció la sustracción de siete chapas de gran tamaño que formaban parte del techo de la vivienda que había adquirido recientemente en calle Ramón Valdés al 800, en Villa Mercedes.

Según relató la damnificada, había recibido las llaves de parte de familiares del anterior propietario, quienes se comprometieron a retirar sus pertenencias y asegurar el inmueble. Sin embargo, al regresar constató el faltante de las chapas.

Tras tareas de investigación, la Policía identificó como sospechoso a un hombre de 29 años, familiar directo del antiguo dueño de la propiedad, quien fue visto retirando los elementos.

El acusado fue demorado en el barrio La Ribera y se comprobó que las chapas habían sido vendidas, aunque luego fueron recuperadas por la Policía.

Con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 1, se ordenó la detención del joven, la constatación de antecedentes y la recaratulación del hecho como “Averiguación robo calificado por escalamiento”. El detenido permanece alojado en sede judicial, a la espera de nueva audiencia para definir su situación procesal.