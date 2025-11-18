Un fallo federal garantiza acceso a un niño para el tratamiento con hormonas de crecimiento

La Justicia Federal ordenó que una empresa de medicina prepaga brinde cobertura del 100% en un tratamiento con hormonas de crecimiento para un niño de 11 años con déficit de GH, la misma condición que atravesó Lionel Messi durante su infancia.

La decisión fue dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que falló a favor de la familia del menor, quien además presenta retraso de crecimiento intrauterino. La prepaga solo ofrecía cubrir el 40% del tratamiento, generando una diferencia superior al millón de pesos.

El Tribunal sostuvo que la negativa ponía en riesgo la salud del niño y podía causarle daños “irreparables”. Asimismo, aclaró que la hormona de crecimiento está incluida para su cobertura total en la Resolución 500/04 APE, desestimando el argumento presentado por la empresa.

Los jueces remarcaron que el Programa Médico Obligatorio (PMO) establece un piso de prestaciones —no un techo— y que en este tipo de casos se debe priorizar el interés superior del niño, garantizando su derecho a la salud, su integridad psicofísica y su pleno desarrollo.