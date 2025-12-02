Un diciembre lleno de fenómenos astronómicos en San Luis

El último mes del año llega cargado de actividad en el cielo puntano. Así lo confirmó Ronny Tapia, astrónomo del Parque Astronómico de La Punta (PALP), al señalar que diciembre es uno de los meses más atractivos para la observación astronómica, tanto por la calidad de los fenómenos como por su visibilidad desde San Luis.

El primer evento destacado será el 4 de diciembre, cuando la Luna alcance su perigeo y se produzca la última Superluna del año —y la última hasta 2026—. Aunque la diferencia en tamaño y brillo suele pasar desapercibida, Tapia explicó que su distancia de 357.000 kilómetros, menor a la habitual, le dará un resplandor especial. Además, esta Luna llena será la más alta en el cielo hasta 2042, una oportunidad única para quienes disfrutan mirar hacia arriba.

El mes seguirá con un clásico infaltable: las Gemínidas, la lluvia de meteoros más intensa del hemisferio sur. Se observarán del 4 al 17 de diciembre, con un pico el día 13, cuando podrían registrarse hasta 150 meteoros por hora. Son lluvias confiables, brillantes y coloridas. Para verlas mejor, Tapia recomendó buscar un sitio oscuro y mirar a simple vista, ya que el ojo abarca más cielo que cualquier telescopio.

El 19 de diciembre será el turno del cometa interestelar 3I/Atlas, que alcanzará su punto más cercano a la Tierra. Aunque no será visible sin instrumental, su paso es relevante porque no pertenece a nuestro Sistema Solar. No implica riesgos: pasará a unos 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol.

El mes cerrará con el solsticio de verano, previsto para el 21 de diciembre a las 10:02, que marca el inicio oficial de la nueva estación.