Un Día del Niño lleno de sonrisas en el Barrio Eva Perón 2

Este sábado, el Barrio Eva Perón 2 de Villa Mercedes se llenó de risas, juegos y abrazos con la celebración por el Día del Niño.

El Comedor Semillitas de Luz y el Merendero Arco Iris fueron los anfitriones de una jornada pensada para que los chicos disfruten: hubo actividades recreativas, sorpresas, regalos, chocolate caliente, cosas ricas para compartir y, sobre todo, mucho amor.

Las familias del barrio acompañaron con entusiasmo y entre todos lograron darle color y calidez a una tarde que será inolvidable para los más pequeños.

El sol acompañó la celebración, iluminando un día en el que la alegría y la ternura fueron los verdaderos protagonistas.