“Un día de junio de 1955”: el TIM revive la memoria en Villa Mercedes

El grupo de teatro TIM presentará el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas la obra “Un día de junio de 1955”, escrita por Roberto Cossa, uno de los referentes más importantes de la dramaturgia argentina.

La pieza fue creada en el marco de una convocatoria de Argentores para recuperar el género del radioteatro y revivir un episodio clave de la historia nacional: el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Cossa, testigo directo de aquel hecho mientras cumplía el servicio militar, recupera en esta obra su experiencia personal atravesada por la memoria colectiva.

Con un lenguaje íntimo y comprometido, la puesta propone una reflexión sobre la necesidad de que la historia no se repita ni en lo social ni en lo político. Los personajes de la época cobran vida en escena, donde el arte se convierte en vehículo de memoria y conciencia.

El elenco está integrado por Pablo Muract como relator; Fernanda Ábalos y Franca Tessi en voces femeninas; junto a Gustavo Ojeda, Andrés Policino, Carlos “Pitu” Ferreyra, Bernardo Díaz, Erasmo Flores y Gonzalo Amaya. El diseño y operación de sonido y video está a cargo de Enrique Díaz, mientras que Fabián Zerda asume la parte técnica. La dirección general corresponde a Adriana Bazzano, quien imprime una puesta cargada de potencia emotiva.

La función se realizará en la sala del TIM, ubicada en San Martín 466, con modalidad a la gorra. La propuesta busca extenderse a escuelas, gremios, universidades y espacios culturales, fortaleciendo la conciencia social y la memoria histórica como un acto de justicia y compromiso colectivo.