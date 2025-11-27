Un descuido provocó un fuerte vuelco entre San Luis y La Punta

Un hombre de 38 años resultó lesionado este miércoles tras un accidente en la Autopista 25 de Mayo, a la altura del barrio privado Villa Aguadita del Portezuelo, entre San Luis y La Punta. El hecho ocurrió alrededor de las 15:00, según informó la Comisaría Seccional 28°.

El conductor se desplazaba en una Citroën Berlingo de sur a norte cuando perdió el control del vehículo, impactó contra un poste de iluminación pública y terminó volcando, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

Personal del Sempro asistió al hombre en el lugar y luego lo trasladó al Hospital Cerro de la Cruz para una atención más completa. Fuentes policiales indicaron que se encontraba fuera de peligro.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el siniestro se habría producido cuando al conductor se le cayó el teléfono celular y, al intentar recogerlo, perdió el dominio del utilitario.