Este viernes por la mañana, un incendio en un departamento de calle Tucumán 73, en Villa Mercedes, movilizó a efectivos del Comando Radioeléctrico y a los Bomberos Voluntarios “El Fortín”, quienes actuaron con rapidez para controlar la situación.

Los primeros en intervenir fueron el agente Alexis Klastoforki y el cabo Alan Banegas, quienes fueron alertados por una vecina mientras patrullaban la zona. Con autorización de la propietaria del inmueble, una mujer de 33 años, ingresaron al lugar y constataron una densa presencia de humo.

El foco ígneo se originó en una estufa eléctrica que habría sufrido un cortocircuito. Los uniformados lograron retirarla antes de que el fuego avanzara y comprometiera otras dependencias del departamento.

Minutos más tarde, personal de Bomberos Voluntarios “El Fortín” se sumó a las tareas para asegurar el área y realizar el enfriamiento correspondiente.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí se produjeron daños materiales en la vivienda.