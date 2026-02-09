Un conductor resultó herido tras un choque en el acceso a La Calera

Desde la Subcomisaría 5° de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 5 informaron que este lunes 9 de febrero, alrededor de las 13:15, se produjo un accidente de tránsito en el empalme de la ruta provincial 35 y la ruta nacional 147, en el ingreso a la localidad de La Calera.

En el lugar, colisionaron un camión Mercedes Benz L1114/48, conducido por un hombre de 37 años con domicilio en la ciudad de San Luis, y una camioneta Toyota Hilux, guiada por un hombre de 32 años, también domiciliado en la capital provincial.

De acuerdo a las averiguaciones policiales, el camión circulaba de oeste a este por la ruta provincial 35 y, antes de llegar al empalme con la ruta nacional 147, el conductor advirtió una falla en los frenos, lo que le impidió controlar el vehículo y continuar su marcha con normalidad. En esas circunstancias, la camioneta Toyota Hilux, que circulaba de norte a sur por la ruta nacional 147, impactó en la parte trasera del camión.

Como consecuencia del choque, el conductor de la camioneta resultó herido. Fue asistido en el lugar por personal de salud de La Calera y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde recibió atención médica de mayor complejidad.