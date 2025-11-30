Un conductor murió tras volcar su camión en la rotonda de Ruta 8 y Circunvalación

Durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre, cerca de las 1:45, se registró un accidente fatal en la rotonda que une Ruta Nacional N.º 8 con la Circunvalación, en la ciudad de Villa Mercedes.

De acuerdo al informe emitido por la Policía de San Luis, la víctima —un hombre de 66 años, domiciliado en Gualeguaychú (Entre Ríos)— conducía un camión Volvo con semirremolque cargado con paquetes de arroz, desplazándose en sentido noreste–suroeste. Por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo al llegar a la rotonda y terminó volcando.

A raíz del siniestro, el conductor falleció en el lugar, hecho constatado por personal médico del SEMPRO que arribó rápidamente a la zona.

En las tareas de asistencia y peritaje trabajaron Bomberos Voluntarios “El Fortín”, efectivos de la Comisaría Seccional 11°, Policía Caminera y Seguridad Vial, Policía Científica y agentes de la UROP N.º 2, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.