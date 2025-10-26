Un conductor dio positivo en alcoholemia tras un múltiple choque en Av. 25 de Mayo y Libertad

En la madrugada del viernes 25 de octubre, alrededor de las 6:20 horas, se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Libertad, en Villa Mercedes, donde intervinieron tres vehículos.

Según informaron fuentes policiales, un Volkswagen Gol gris que circulaba por Av. 25 de Mayo en sentido norte–sur impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok azul, cuyo conductor se dio a la fuga tras frenar bruscamente.

A raíz de ese primer choque, el Gol fue colisionado desde atrás por una Toyota Hilux SW4 gris que transitaba en el mismo sentido.

Los conductores involucrados fueron identificados como un joven de 25 años, domiciliado en Villa Mercedes, y un hombre de 46 años, oriundo de Justo Daract.

Al realizar los test de alcoholemia, el conductor de la Hilux arrojó resultado positivo, con 2.62 g/l de alcohol en sangre, motivo por el cual se labró el acta de infracción correspondiente y se retuvo el vehículo. En tanto, el otro conductor dio negativo (0.00 g/l).

Personal de SEMPRO asistió a las ocupantes del rodado menor, quienes fueron trasladadas al hospital local y dadas de alta sin lesiones. En el lugar trabajó también Policía Científica, realizando tareas de planimetría y toma fotográfica.

Asimismo, se solicitó la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a la camioneta Amarok que se retiró del lugar tras el siniestro.