Un conductor alcoholizado fue detenido en el barrio 1000 Viviendas

Este sábado 9 de noviembre, cerca de las 11:00 horas, personal del Comando Radioeléctrico recibió un aviso sobre un auto que realizaba maniobras peligrosas en el barrio 1000 Viviendas, sobre calle Maipú.

De inmediato, los móviles policiales acudieron al lugar y, con apoyo de la Comisaría 36ª, lograron interceptar un Volkswagen Gol Trend rojo, con varios ocupantes, en la esquina de Maipú y Esteban Agüero.

El vehículo era conducido por un hombre de 40 años, acompañado por otro de 47, ambos vecinos de Villa Mercedes. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue 2,09 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite legal permitido.

Ante la infracción, el personal de Tránsito Municipal labró el acta correspondiente y secuestró preventivamente el vehículo.