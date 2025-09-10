Un choque entre camiones en Serranías Puntanas dejó un conductor herido

Un hombre de nacionalidad brasileña resultó hospitalizado tras un choque entre dos camiones ocurrido en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 728, cerca de la localidad de Fraga.

El hecho se produjo en la madrugada de este miércoles, alrededor de las 00:30. Según informaron desde la Comisaría Distrito 49°, el conductor de un camión Volvo con acoplado, que circulaba de este a oeste, impactó contra la parte trasera de un camión Ford Cargo 1722 con semirremolque, manejado por un hombre de 46 años oriundo de Mendoza.

Tras la colisión, el chofer brasileño, de unos 40 años, quedó atrapado en la cabina, sufriendo lesiones de consideración en sus piernas. Fue asistido en primera instancia por personal médico de Fraga, y luego rescatado por Bomberos Voluntarios “El Fortín”. Posteriormente, fue estabilizado por profesionales del Sempro y trasladado en ambulancia al Policlínico “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes.

El test de alcoholemia realizado al conductor del camión Ford arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, ambulancias de Fraga y del Sempro, Policía Científica, División Accidentología Vial, Policía Caminera y el Ente de Control de Rutas. Con apoyo de grúas, retiraron los vehículos involucrados para normalizar la circulación en la autopista.