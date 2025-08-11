Este domingo 10 de agosto, alrededor de las 18:00, un choque en cadena en la Autopista de los Comechingones (Ruta 55), a la altura del km 858, cerca del ingreso a Naschel, dejó varias personas heridas.

El siniestro involucró cuatro vehículos. Por motivos que se investigan, una Renault Trafic, conducida por un hombre de 51 años (La Matanza, Buenos Aires), colisionó desde atrás a un Chevrolet Cobalt conducido por un joven de 24 años, acompañado por otros dos jóvenes de 19 y 25 años (todos de San Luis).

El impacto provocó que el Cobalt golpeara a un Toyota Celica que remolcaba un tráiler con un vehículo de rally, conducido por un hombre de 30 años, que a su vez chocó contra un Chevrolet Ónix manejado por un hombre de 74 años (San Luis), acompañado por su esposa.

Todos circulaban en sentido norte-sur. Personal del Sistema de Salud Pública asistió a los heridos, trasladando al conductor de la Trafic, a los tres ocupantes del Cobalt y al conductor del Ónix hacia hospitales de Naschel y Tilisarao.

Más tarde, el hombre de 51 años, el joven de 24 y el hombre de 74 fueron derivados al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo en San Luis, donde el alcotest dio 0,00 g/l en los tres casos.

En el lugar trabajaron Policía Caminera y Seguridad Vial, Criminalística, Bomberos de la Policía y Ente Control de Rutas. Los vehículos fueron secuestrados preventivamente por disposición judicial.