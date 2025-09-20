Un camión perdió el control y volcó entre Fraga y Liborio Luna

Este viernes 19 de septiembre, alrededor de las 19:30, se produjo un accidente de tránsito en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 726, entre Fraga y Liborio Luna.

Según informaron desde la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, un hombre de 53 años, domiciliado en Córdoba, conducía un camión Volkswagen 17 280 cargado con verduras cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control y terminó volcando.

El vehículo viajaba desde Guaymallén (Mendoza) hacia Canals (Córdoba). Personal médico asistió al conductor en el lugar, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

La calzada quedó parcialmente obstruida, lo que generó un operativo de señalización y prevención vial. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, Bomberos Voluntarios de Fraga y El Fortín, además de personal del Ente Control de Rutas.