Un bombero de Villa Mercedes denunció acoso y maltrato en el cuartel “El Fortín”

El bombero Hernán Palma, oriundo de Villa Mercedes (San Luis), hizo pública una serie de denuncias sobre situaciones que habría vivido dentro del cuartel de bomberos voluntarios “El Fortín”. Según su testimonio, se trató de hechos de maltrato verbal, humillaciones, expresiones discriminatorias, abuso de poder y acoso sexual por parte de dos integrantes de la institución.

Palma aseguró que los episodios comenzaron a intensificarse en los últimos años y que el hostigamiento constante derivó en un profundo daño psicológico, con cuadros de ansiedad, depresión y estrés.

En su declaración, relató que llegó a presentar su renuncia el 5 de agosto, luego de mantener un enfrentamiento con el jefe del cuartel, quien —según afirma— lo responsabilizó de los hechos y minimizó sus denuncias.

El bombero aclaró que su reclamo no es contra la institución, sino contra las personas a las que acusa de haber ejercido un liderazgo autoritario y violento dentro del cuerpo.

Asimismo, informó que la situación ya fue judicializada y que existe una denuncia formal en curso. “Ojalá estas personas no sigan ejerciendo cargos, para que nadie más tenga que pasar lo que yo viví”, expresó.