Un bebé villamercedino con un padrino de selección: el “Dibu Martínez”

Un bebé villamercedino recibió un regalo muy especial de parte de Emiliano “Dibu” Martínez. La noticia se conoció gracias a Alejandro Muñoz, amigo del arquero de la Selección, quien compartió el momento en sus redes bajo el título “La visita del padrino”.

Con “Gian” en brazos, el arquero marplatense posó junto a los padres del niño en una de las postales más tiernas de su estadía en Argentina, tras disputar las Eliminatorias frente a Venezuela en el Monumental.

Muñoz, de 33 años, nació en Villa Mercedes y emigró a Buenos Aires a los 11 para sumarse a las inferiores de Independiente. Allí conoció a Martínez, con quien mantiene una amistad desde la infancia.

En 2004, durante un torneo en Chapadmalal, Muñoz fue rival del arquero cuando este defendía los colores de San Isidro. Según contó en entrevistas, en aquella final le convirtió uno de los primeros goles al hoy campeón del mundo.