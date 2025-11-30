Un ataque a la estatua de Messi reaviva la polémica en plena tensión entre Gobierno y AFA

Una estatua de Lionel Messi, ubicada en un bar céntrico de Mar del Plata, volvió a ser blanco de vandalismo durante la madrugada del domingo. Esta vez, la figura apareció con las piernas arrancadas, un daño severo que se suma a los ataques que viene sufriendo desde hace más de un año.

El homenaje se encuentra en la esquina de Moreno y Santa Fe, impulsado originalmente por un bar marplatense en 2018 y reconstruido en 2024 tras la consagración de la Selección Argentina en Qatar. Según se informó, no existe relación alguna entre estos ataques y el propio futbolista, pero sí reabre el debate sobre la violencia y el maltrato hacia símbolos populares.

El antecedente inmediato había sido la decapitación del busto, un hecho que generó repudio y que ahora se repite con nuevos daños en el torso y las extremidades. Los responsables del bar prefirieron no realizar declaraciones públicas, aunque se mostraron visiblemente molestos por la destrucción y el trabajo que significará restaurar nuevamente la figura.

El episodio surge en un momento de tensión entre la AFA y el Gobierno Nacional, un escenario en el que proliferaron murales y expresiones críticas relacionadas con fallos arbitrales y con el título otorgado a Rosario Central. Si bien parte de la discusión pública apuntó contra Claudio Tapia, no hay indicios que vinculen este ataque con la disputa institucional.