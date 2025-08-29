Un agente de la Policía de San Luis quedó detenido tras un operativo antidroga

En el allanamiento, realizado en el domicilio del agente, se secuestraron 385,1 gramos de marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo, semillas de cannabis, un arma de fuego con cargadores y municiones, además de indumentaria y documentación policial perteneciente al detenido. También se incautaron un automóvil y una licencia de conducir.

Tras confirmarse que el implicado pertenecía a la Policía de la Provincia de San Luis, la ministra de Seguridad provincial se expresó en la red social X:

“No hay lugar en las filas policiales para quienes desprestigian el uniforme cometiendo un delito tan vil contra la sociedad como ser parte del narcotráfico”.

La funcionaria destacó además que estos hechos no deben opacar el trabajo diario de los efectivos que cumplen con su deber y remarcó que cualquier integrante que se vincule al narcotráfico será separado de la institución y puesto a disposición de la Justicia.