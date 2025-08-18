Un hombre de 67 años, oriundo de Quilmes (Buenos Aires), sufrió heridas este lunes 18 de agosto luego de que la camioneta en la que viajaba volcara a la altura del kilómetro 745 de la Autopista de las Serranías Puntanas, en jurisdicción de Fraga.

Según informaron desde la Comisaría Distrito 49°, el conductor circulaba en dirección de oeste a este a bordo de una Ford Ranger cuando, al intentar evitar chocar con un camión que frenó de forma repentina, perdió el control del vehículo y volcó, quedando con las ruedas hacia arriba al costado de la banquina.

El hombre fue asistido por personal del Sempro y trasladado en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes para la realización de estudios de mayor complejidad.