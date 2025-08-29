Un abogado de Villa Mercedes acusado de liderar un centro de venta de cocaína

La Justicia Federal de Villa Mercedes avanza en una investigación que tiene como principal acusado a un abogado de la ciudad, señalado por montar un centro de venta de cocaína en su propio estudio jurídico, ubicado sobre calle Juan W. Gez.

El caso, que también involucra a un colaborador y a una joven de 20 años presuntamente utilizada como “mula”, derivó en la imputación por “comercialización de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas”.

El juez Federal Juan Carlos Nacul se tomará 10 días para resolver la situación procesal de los detenidos. Mientras tanto, el fiscal Danilo Miocevic adelantó que el letrado era investigado “desde hace muchos meses” y aseguró que las pruebas reunidas son “contundentes”: escuchas telefónicas, clientes sorprendidos con droga, y un constante movimiento de consumidores en el estudio jurídico.

En los operativos, encabezados por el Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico, se incautaron medio kilo de cocaína, documentación y dispositivos electrónicos. Además, en la Terminal de Ómnibus detuvieron a la joven que transportaba un ladrillo de droga adherido a su cuerpo, con el sello del “delfín”, el mismo emblema detectado en causas anteriores vinculadas a carteles internacionales.

Las autoridades también informaron que se evalúa la situación de vulnerabilidad de la joven, mientras continúan las medidas de investigación para determinar los nexos con organizaciones de mayor escala.