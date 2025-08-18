En las últimas horas del domingo, y a poco del cierre para la presentación de listas rumbo a las elecciones legislativas de octubre, el frente La Libertad Avanza confirmó un giro decisivo en San Luis.

El diputado nacional Carlos González D’Alessandro anunció públicamente la ruptura del acuerdo con Claudio Poggi, decisión que implica que el partido libertario competirá con candidatos propios.

“El partido atravesó una fuerte presión para aceptar nombres que responden al gobernador Poggi. Como referente de La Libertad Avanza, quiero ser claro: no vamos a entregar nuestras banderas de la libertad a quienes representan la vieja política”, sostuvo el legislador.

La decisión se tomó tras un pronunciamiento del congreso provincial del espacio, que se expresó en contra de sumar figuras impuestas. En ese marco, se resolvió dar de baja la alianza y encarar la campaña con una lista encabezada por la militancia libertaria.

D’Alessandro aseguró que la medida se inspira en el ejemplo del presidente Javier Milei y remarcó que “la libertad no se negocia”. Además, citó al periodista Alejandro Fantino para subrayar que la confianza del pueblo debe resguardarse.

“Los leones de San Luis estamos despiertos”, concluyó en su discurso, pronunciado en coincidencia con la conmemoración del Día del Libertador General San Martín.