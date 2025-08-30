Tupperware lanza una impactante campaña en Villa Mercedes con premios y beneficios únicos

Una nueva campaña de Tupperware en Villa Mercedes ofrece a quienes se sumen como revendedoras la posibilidad de acceder a premios exclusivos y generar ingresos extra.
La propuesta incluye que todas las nuevas incorporaciones reciban un termo de la marca Lexi Home, valuado en más de $150.000, acompañado de dos vasos.
Además, quienes sumen amigas o conocidas a su equipo podrán acceder a beneficios adicionales:
-
Por cada nueva integrante que se incorpore, la revendedora obtiene un termo extra.
-
Con 10 ingresos nuevos, se puede elegir entre 10 termos adicionales o una notebook.
-
Con 5 incorporaciones, se suma el termo inicial más cinco termos extra.
Desde la organización destacaron que se trata de una “oportunidad única para emprendedoras”, que permite administrar tiempos de trabajo de manera flexible, en un entorno colaborativo y con ganancias crecientes.
Quienes estén interesadas pueden comunicarse directamente con Silvana al 2657 65 7214 👉 Enviar WhatsApp.