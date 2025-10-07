Tucumán: detienen a dos hombres con 86 kilos de cocaína ocultos en tubos de GNC

En un operativo de control vial realizado por el Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería Nacional, fueron detenidos un hombre y su sobrino, ambos de nacionalidad boliviana, al descubrirse que transportaban 86 kilos de cocaína ocultos dentro de tubos de GNC y el tablero de una camioneta.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 4307 de la Ruta Nacional N°40, cuando los uniformados detuvieron la marcha de una Ford Ranger que se desplazaba desde Cafayate (Salta) hacia San Miguel de Tucumán.

Durante la inspección, los efectivos detectaron irregularidades en los tornillos del estéreo y un fuerte olor a pintura fresca proveniente de las rejillas de ventilación. Además, observaron anomalías en dos tubos de GNC ubicados en la caja del vehículo.

Ante las sospechas, se intensificó el control y los gendarmes hallaron 100 paquetes con una sustancia blancuzca y marrón. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 86 kilos.

Los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, que instruye las actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.