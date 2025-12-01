Trump y Maduro sostuvieron una llamada en pleno clima de tensión bilateral

En medio de la escalada diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con su par venezolano, Nicolás Maduro, en lo que podría ser la antesala de un encuentro entre ambos mandatarios. La información fue confirmada por The New York Times, que precisó que el diálogo tuvo lugar la semana pasada y recién salió a la luz este domingo.

Según el diario neoyorquino, este contacto directo podría indicar que se están evaluando posibles vías de negociación: desde un eventual acuerdo para que Maduro considere dejar el poder, hasta un giro de Trump en su ofensiva contra Caracas, un enfoque que incluso genera incomodidad dentro de su propia base política.

La comunicación también involucró al secretario de Estado Marco Rubio y se produjo días antes de que el Departamento de Estado formalizara la designación de Maduro y el Cartel de los Soles como “organización terrorista extranjera”. Desde Washington sostienen que la medida busca frenar el contrabando de drogas, pero han reiterado que su objetivo final es la destitución de Maduro, incluso insinuando que podría ser “por la fuerza”.

Del lado venezolano, Maduro denunció ante la Segunda Conferencia Ministerial 2025 de la OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, que Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas petroleras mediante un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

A través de una carta difundida por su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el gobierno venezolano acusó a Washington de impulsar una acción militar “letal” contra el territorio y las instituciones del país. El escrito advirtió que esta política “pone en grave riesgo la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional”.