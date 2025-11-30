Trump exige el “cierre total” del espacio aéreo de Venezuela y aumenta la tensión regional

En un nuevo episodio de escalada política y militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, intensificando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

El mensaje fue difundido a través de la red social Truth, donde el mandatario dirigió un aviso “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, pidiéndoles tomar en cuenta que el cielo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”.

La declaración se enmarca en un amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, acompañado por más de una decena de buques, aviones de combate y unos 12.000 efectivos destinados a combatir redes de narcotráfico.

Una comunicación directa con Maduro

Según trascendió, el fin de semana pasado Trump mantuvo una comunicación telefónica con Nicolás Maduro, en la que le advirtió que Estados Unidos multiplicaría sus acciones militares si no abandona Caracas en el corto plazo.

En la conversación también participó el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, una señal de que la administración republicana habría descartado alternativas diplomáticas para facilitar una transición política en Venezuela.

Fuentes de Noticias Argentinas indicaron que Trump no propuso mecanismos de negociación ni una hoja de ruta para una salida consensuada. Por el contrario, reiteró su voluntad de desmantelar los carteles de droga vinculados al Palacio de Miraflores y exigió la salida de las principales figuras del régimen.

El Cartel de los Soles, designado como organización terrorista

Tras el contacto con Maduro, el Departamento de Estado confirmó que el Cartel de los Soles fue incluido en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

Esa calificación habilita a Washington a imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con el grupo.

Rubio aseguró que esta estructura es “responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, mientras que Caracas sostiene que no existen pruebas públicas que acrediten vínculos con el narcotráfico.

Venezuela habla de “agresión extravagante”

El Gobierno venezolano respondió mediante un comunicado en el que calificó la decisión estadounidense como una “agresión extravagante” y denunció la intención de Washington de “aplicar extraterritorialmente su jurisdicción” para controlar el uso del espacio aéreo del país.

Además, Caracas hizo un llamado a la ONU, a los gobiernos soberanos y a los organismos multilaterales para que rechacen “este acto de agresión inmoral que amenaza la soberanía y seguridad” de Venezuela, el Caribe y el norte de Sudamérica.