Trump evalúa viajar a Medio Oriente por el acuerdo de alto el fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría viajar este fin de semana a Medio Oriente, luego de los avances en las negociaciones por un alto el fuego en Gaza y la posible liberación de rehenes.

“Las negociaciones van muy bien”, expresó Trump desde la Casa Blanca, y agregó que “podría ir para allá en algún momento cerca del fin de semana”, en referencia a una eventual visita a la región.

Las conversaciones entre Israel y Hamás entraron en su tercer día en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, en el mar Rojo, con la participación de representantes de Egipto, Qatar y Turquía. También intervienen el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, yerno del mandatario.

El presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, extendió una invitación formal a Trump para asistir a la ceremonia de firma del acuerdo, en caso de que las negociaciones culminen con éxito.

Mientras tanto, los enfrentamientos en Gaza continúan, en un contexto de tensión humanitaria y diplomática.